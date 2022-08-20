İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in annesi bakın kim! Gören inanamadı! Anne-kız ortalığı salladı dönüp bir daha baktırdı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi bakın kim! Gören inanamadı! İbo Show ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in kendisinin yolundan giderek şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Yıllar sonra babası tarafından kabul edilen Dilan Çıtak'ın annesini görenler ise hayran kaldı. Anne-kız sosyal medyayı sallarken benzerlikleri dikkat çekti. İşte Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi...
20.08.2022 01:46 - Son Güncelleme: 20.08.2022 01:47
İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan ve babası tarafından yıllar sonra kabul edilen Dilan Çıtak Tatlıses, sesi ve şarkılarıyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.