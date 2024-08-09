İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak canlı yayında itiraf etti: “Derya Tuna peşimi bırakmıyor” Dilan Çıtak’ın annesi bakın kim...

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla zaman zaman gündeme gelen Dilan Çıtak, geçen haftalarda sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Paylaşımında "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli" diyen Çıtak, bir magazin programına bağlanarak gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı. Babasının evlat ayrımcılığı yaptığını belirten Çıtak'ın Derya Tuna itirafı dikkat çekerken İbrahim Tatlıses'ten yanıt gecikmedi. Öte yandan Dilan Çıtak'ın sır gibi sakladığı annesi de merak konusu oldu. İşte haberin detayları ve Dilan Çıtak'ın annesi...