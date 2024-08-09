İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak canlı yayında itiraf etti: “Derya Tuna peşimi bırakmıyor” Dilan Çıtak’ın annesi bakın kim...

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla zaman zaman gündeme gelen Dilan Çıtak, geçen haftalarda sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Paylaşımında "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli" diyen Çıtak, bir magazin programına bağlanarak gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı. Babasının evlat ayrımcılığı yaptığını belirten Çıtak'ın Derya Tuna itirafı dikkat çekerken İbrahim Tatlıses'ten yanıt gecikmedi. Öte yandan Dilan Çıtak'ın sır gibi sakladığı annesi de merak konusu oldu. İşte haberin detayları ve Dilan Çıtak'ın annesi...
Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in izinden giderek şarkıcı oldu. Yıllar sonra babası tarafından kabul edilen Dilan Çıtak, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.
Kariyeriyle dikkat çeken Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla da zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.
Çıtak, geçen haftalarda ise sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Çıtak, çok konuşulan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli.