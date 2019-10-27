İbrahim Tatlıses'in keşfettiği küçük Buse'yi görenler gözlerine inanamadı! İşte Berivanım türküsü ile ünlenen Buse Türker...
İbrahim Tatlıses konserinde sahneye çıkıp Berivanım türküsünü seslendiren ve o zamanlar henüz dokuz yaşında olan Buse Türker'i görenler gözlerine inanamadı. 13 yaşında arabesk albüm çıkaran Küçük Buse olarak tanıdığımız Buse Türker yıllarca ortalarda görünmedi. Konservatuvar okudu, caz piyanisti ve solisti oldu... İşte İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Buse Türker'in film gibi hikayesi...
Buse Türker'in hikayesi hani bizim 'şarkıcılı' yerli filmlerden farksız... Çocuk yaşta keşfediliyor sesi. Hem de ne keşfedilmek! Doğuştan müziğe yetenekli bir kere, yaşına 10 numara büyük acılı şarkılar söylemeye meraklı. Ailesiyle Kemer'de tatil yaptıkları bir dönem, İbrahim Tatlıses konserine denk geliyorlar. Ailece gidiyorlar... Küçük Buse dokuz yaşında. Sahneye elinde bir demet çiçekle çıkıyor, İbrahim Tatlıses'e takdim etmek üzere. Şirin mi şirin, sarışın, renkli gözlü bir kız çocuğu. Herkes çok seviyor. Tatlıses "Bir de şarkı söyle bize" diyor. Hani ne isterse kabilinden. "Mini mini bir kuştur" falan...
Ama iş öyle olmuyor. Buse başlıyor, dönemin çok popüler türküsü Berivanım'ı söylemeye. Nasıl söylemek hem de... Orkestra duramıyor, onlar da eşlik ediyor. Hatasız, orkestraya gayet uyumlu bir şekilde söylüyor Buse. Dinleyenlerde de, Tatlıses'te de gözyaşları fora... Sahneden inince oluyor ne olduysa. Tam da bizim eski filmlerdeki gibi; menajerler, yapımcılar, televizyoncular sıraya girip kartlar veriyor aileye, "Bizi mutlaka arayın" diye. Sonrasında neredeyse her hafta kendini bir televizyon programında, büyüklerin dünyasında, onların his dünyasına hitap eden şarkılar söylerken buluyor kendini Buse... En ağır arabeskten Türk Sanat Müziği'ne...
MUTLU OL YETER!
Çok değil birkaç sene sonra, Buse 13 yaşındayken bir de albüm çıkarıyor. Canlı Canlı Buse Türker adı albümün. Piyasanın tabiriyle 'çıkış şarkısı' Mutlu Ol Yeter... İbrahim Tatlıses'inden Müslüm Gürses'ine arabeskin krallarının, babalarının söylediği şarkı bu kez küçük Buse'nin sesiyle yankılanıyor radyolarda, televizyonlarda. Bir de klip çekiliyor şarkıya. Ortaokula giden Buse, kantine tost almaya indiğinde mesela, televizyonda kendi klibini görüyor. Arkadaşları seviniyor, alkışlıyor falan. Buse'nin ağzı kulaklarında...
Akabinde, aslında "Küçük falanca" furyasına 80'lerden beri pek bir alışık olan memleketimizin medyasında tartışmalar bile çıkıyor. "Bu yaşta çocuk nasıl böyle şarkılar söyler, hatta TV'lere çıkar" diye... Zaten Buse ve ailesinin de bu işe öyle devam etme niyetleri yok. Yeni albüm teklifi de geliyor bu arada. Hem de döneme göre iyi bir maddi teklifle. Aile giriyor devreye. Buse'nin adamakıllı bir müzik eğitimi almasına karar veriyorlar. Doğuştan müziğe olağanüstü kabiliyeti olan bu çocuk müziğin derinlerine dalsın istiyorlar...