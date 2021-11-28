İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi ortalığı salladı! Zöhre Zeynalova'yı gören dönüp bir daha baktı
İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi ortalığı salladı! Zöhre Zeynalova'yı gören dönüp bir daha baktı... Son dönemde değişimi ile sık sık adından söz ettiren Günel Zeynalova ve ailesi sosyal medya gündeminde. Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel, 'Didem' adlı şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Bir süredir ekranlardan uzan olan ancak son dönemde yaptırdığı estetiklerle magazin gündeminden düşmeyen Günel'in bir de annesi Zöhre Zeynalova'yı görün!
28.11.2021 12:15
- Son Güncelleme: 28.11.2021 12:15
İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi ortalığı salladı! Zöhre Zeynalova'yı gören dönüp bir daha baktı... Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken ünlü türkücü İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmişti. Azeri kızı Günel olarak hafızalara kazınan Zeynalova, 'Didem' adlı şarkısıyla ünlenmişti.
Son olarak "Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle hayran bıraktı.