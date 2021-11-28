İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi ortalığı salladı! Zöhre Zeynalova'yı gören dönüp bir daha baktı... Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken ünlü türkücü İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmişti. Azeri kızı Günel olarak hafızalara kazınan Zeynalova, 'Didem' adlı şarkısıyla ünlenmişti.