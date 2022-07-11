İbrahim Tatlıses’in kara kaşlı kara gözlü torunu genç kız oldu! Sır gibi saklıyordu son hali hayran bıraktı "Tam bir esmer güzeli"
'Aramam', 'Ayağında Kundura', 'Dom Dom Kurşunu', Kal Benim İçin' ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses hem kızları ve oğulları hem de eski eşleriyle magazin gündeminde kendine çokça yer bulmuştu. İmparator lakaplı Tatlıses şimdi ise torunu Berfin ile gündem oldu. İbrahim Tatlıses'in Adalet Durak ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Gülşen Tatlıses'in paylaşımıyla ortaya çıkan Berfin güzelliğiyle büyüledi. İşte İbrahim Tatlıses'in kara kaşlı kara gözlü torunu...
11.07.2022 23:11 - Son Güncelleme: 11.07.2022 23:11
7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, ilk eşi Adalet Tatlı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Gülşen Tatlıses geçen haftalarda babasının paylaşımıyla gündem olmuştu.
Bu kez Gülşen Tatlıses'in kızı Berfin sosyal medyada adından söz ettirdi. İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu annesi Gülşen Tatlıses'in paylaşımıyla ortaya çıktı.