İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses açtı ağzını yumdu gözünü! Ailesine sitem etmişti... "Bunu kendi seçti"

Tatlıses'e bir tepkide oğlu Ahmet Tatlıses'ten geldi. Babasının sözlerine sitem eden Tatlıses 'Kötülük eğitilmez, Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık, kişi kendi kötü olmayı seçti. Kendi bilir' mesajını paylaştı.