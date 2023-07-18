Vav TV İzle
Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in hayran kaldığı Selin Yeninci’ye bakın! Teknede çektiği görüntüler olay! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi...

İbrahim Tatlıses'in hayran kaldığı Selin Yeninci’ye bakın! Teknede çektiği görüntüler olay! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle hafızalara kazınan Selin Yeninci, performansıyla İbrahim Tatlıses'i kendisine hayran bırakmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Yeninci, Intagram'da yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncunun teknede çektiği tatil görüntüleri, sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
18.07.2023 13:58 - Son Güncelleme: 18.07.2023 13:58
İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin Yeninci’ye bakın! Teknede çektiği görüntüler olay! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi...

35 yaşındaki ünlü oyuncu Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Yayınladığı döneme damga vuran dizide performansıyla beğeni toplayan Yeninci, İbrahim Tatlıses'in de dikkatini çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin Yeninci’ye bakın! Teknede çektiği görüntüler olay! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi...

Tatlıses, o dönem Selin Yeninci hakkında şunları söyledi: "Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim! Maşallah. Yeminle alkışlıyorum"

İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin Yeninci’ye bakın! Teknede çektiği görüntüler olay! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi...

Tatlıses'i kendine hayran bırakan Selin Yeninci, oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin Yeninci’ye bakın! Teknede çektiği görüntüler olay! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi...

çeken Yeninci, Intagram'da yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin Yeninci’ye bakın! Teknede çektiği görüntüler olay! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi...

Ünlü oyuncu, teknede çektiği tatil görüntülerini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

SON DAKİKA