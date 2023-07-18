İbrahim Tatlıses'in hayran kaldığı Selin Yeninci’ye bakın! Teknede çektiği görüntüler olay! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle hafızalara kazınan Selin Yeninci, performansıyla İbrahim Tatlıses'i kendisine hayran bırakmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Yeninci, Intagram'da yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncunun teknede çektiği tatil görüntüleri, sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...
18.07.2023 13:58 - Son Güncelleme: 18.07.2023 13:58