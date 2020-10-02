İbrahim Tatlıses'in gözyaşları! 9 yıl sonra yeniden...
Yıllar önce geçirdiği kaza nedeniyle tedavi gören İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra "İbo Show" programı ile yeniden sevenlerinin karşısına çıkacak. Önceki gün Armutlu'daki bir mekanda yemek yiyen İbrahim Tatlıses, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tatlıses'in yanında adının aşk dedikodularına karıştığı asistanı Gülçin Karakaya ve arkadaşları da vardı. Tatlıses, soruları yanıtlarken duygusal anlar yaşadı.
02.10.2020 11:12
- Son Güncelleme: 02.10.2020 11:21
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