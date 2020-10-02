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İbrahim Tatlıses'in gözyaşları! 9 yıl sonra yeniden...

Yıllar önce geçirdiği kaza nedeniyle tedavi gören İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra "İbo Show" programı ile yeniden sevenlerinin karşısına çıkacak. Önceki gün Armutlu'daki bir mekanda yemek yiyen İbrahim Tatlıses, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tatlıses'in yanında adının aşk dedikodularına karıştığı asistanı Gülçin Karakaya ve arkadaşları da vardı. Tatlıses, soruları yanıtlarken duygusal anlar yaşadı.

02.10.2020 11:12 - Son Güncelleme: 02.10.2020 11:21
İbrahim Tatlıses'in gözyaşları! 9 yıl sonra yeniden...

Önceki gün Armutlu'daki bir mekanda adının aşk dedikodularına karıştığı asistanı Gülçin Karakaya ve arkadaşlarıyla yemek yiyen İbrahim Tatlıses, çıkışta soruları yanıtladı.

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İbrahim Tatlıses'in gözyaşları! 9 yıl sonra yeniden...

Ünlü sanatçı, program için bir gün önce yaptıkları provada çok duygulandığını söyledi:
"Tüylerim diken diken oldu. Ağladım da. Ben öyle beklemiyordum. Allah yardım etti. Bugün de prova var. İnşallah her şey güzel olacak."

İbrahim Tatlıses'in gözyaşları! 9 yıl sonra yeniden...

"O KONULARA GİRMEYELİM"
Sanatçı, kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in "Evlatları arasında ayrım yapıyor" sözleriyle ilgili ise konuşmak istemedi: "O konulara girmeyelim.

İbrahim Tatlıses'in gözyaşları! 9 yıl sonra yeniden...

İbrahim Tatlıses adının aşk dedikodularına karıştığı asistanı Gülçin Karakaya ile...

İbrahim Tatlıses'in gözyaşları! 9 yıl sonra yeniden...

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