İbrahim Tatlıses’in gözünden sakındığı kızına bakın! Yasemin Şefkatli görümcesini paylaştı! Gören hayran kaldı! Perihan Savaş’ın kopyası...
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde 8 yıllık sevgilisi Levent Dörter ile nikah masasına oturdu. İdo Tatlıses, İbrahim Tatlıses, Yasemin Şefkatli ve Elif Ada Tatlıses'in de katıldığı düğünde Melek Zübeyde kardeşini yalnız bırakmadı. İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen Melek Zübeyde'nin son halini de kardeşinin eşi Yasemin Şefkatli'nin paylaşımlarında ortaya çıktı. Annesi Perihan Savaş ile benzerliğiyle dikkat çeken genç kadın, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in gözünden sakındığı kızının son hali...
15.10.2022 00:22 - Son Güncelleme: 15.10.2022 00:37
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 8 yıl önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Levent Dörter ile dünyaevine girdi.
ALTIN KEMER TAKTI
Daha önce gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer hediye eden İbrahim Tatlıses, kızının düğününde de geleneği bozmadı.