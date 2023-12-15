İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızından gece yarısı cesur paylaşım! Perihan Savaş’a benzetilen Zübeyde Melek ortalığı salladı

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Melek Zübeyde Akkaş, sosyal medya hesabında gece yarısı yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Cesaretini konuşturarak en doğal halini yakın çekim paylaşan Akkaş, kısa sürede Instagram'da gündem oldu. İşte 3çocuk annesi Melek Zübeyde Akkaş'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Melek Zübeyde Akkaş, 2008 yılında Volkan Akkaş ile nikah masasına oturdu. Zübeyde Melek'in bu evlilikten üç çocuğu oldu.
Ailesiyle gözlerden uzak bir hayat sürdüren Zübeyde Melek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Son dönemlerde sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, en doğal haliyle verdiği bir pozu yayınladı.