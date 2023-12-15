İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızından gece yarısı cesur paylaşım! Perihan Savaş’a benzetilen Zübeyde Melek ortalığı salladı

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Melek Zübeyde Akkaş, sosyal medya hesabında gece yarısı yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Cesaretini konuşturarak en doğal halini yakın çekim paylaşan Akkaş, kısa sürede Instagram'da gündem oldu. İşte 3çocuk annesi Melek Zübeyde Akkaş'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...