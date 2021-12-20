İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi sayesinde meşhur oldu oryantal Didem... Son haliyle kimse tanıyamadı herkes şaşkınlıkla bakakaldı
İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi sayesinde meşhur oldu oryantal Didem Kınalı... Son haliyle kimse tanıyamadı, herkesin ağzı açık kaldı... 10 yıl önce İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan ünlü oryantal kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuş ve Asena'yı tahtından etmişti. Oryantal Didem Kınalı'nın son hali gündeme bomba gibi düştü. İşte 35 yaşındaki Didem'in şaşırtan değişimi...
20.12.2021 09:40
- Son Güncelleme: 20.12.2021 09:47
İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi, sayesinde meşhur oldu oryantal Didem... Son haliyle kimse tanıyamadı, herkes şaşkınlıkla bakakaldı!
10 yıl önce İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan oryantal Didem, kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuş ve Asena'yı tahtından etmişti.