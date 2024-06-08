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İbrahim Tatlıses'in gerçek ismi ortaya çıktı! Milyonları şoke eden gerçek! Hepimiz onu İbrahim Tatlıses olarak tanıyoruz ama…

Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Yıllardır sahnelerde ve ekranlarda "İmparator" lakabıyla tanınan Tatlıses'in gerçek adı, hayranlarını şaşkına çevirdi. Hepimiz onu İbrahim Tatlıses olarak tanıyoruz, ancak gerçek adı pek de bilinmeyen bir sırdı. İşte İbrahim Tatlıses'in gerçek adı...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 23:44 Güncelleme 08 Haziran 2024, 23:50
İbrahim Tatlıses’in gerçek ismi ortaya çıktı! Milyonları şoke eden gerçek! Hepimiz onu İbrahim Tatlıses olarak tanıyoruz ama… 1

İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses Türk müziğinin efsane isimleri arasında yerini alıyor.

İbrahim Tatlıses’in gerçek ismi ortaya çıktı! Milyonları şoke eden gerçek! Hepimiz onu İbrahim Tatlıses olarak tanıyoruz ama… 2

Şimdilerde oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses şoke eden bir gerçekle gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses’in gerçek ismi ortaya çıktı! Milyonları şoke eden gerçek! Hepimiz onu İbrahim Tatlıses olarak tanıyoruz ama… 3

Yıllardır sahnelerde ve ekranlarda "İmparator" lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses'in gerçek adı, hayranlarını şaşkına çevirdi.

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