İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şeftkatli'nin leopar mayolu pozuna İdo Tatlıses kayıtsız kalamadı 'üfff' İdo ve eşi Yasemin....
Magazin dünyasının gözde çifti İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyor... Uzun süredir birlikte olan çift ilişkilerini 2021 yılında nikah masasına taşımıştı. Mutluluk pozlarını Instagram hesaplarından sık sık paylaşan Tatlıses çifti tatile çıktı. Annesi Derya Tuna'nın "Torun sevmek istiyorum" diye baskı yaptığı İdo Tatlıses, teknede bol bol eşi Yasemin Şefkatli'nin fotoğrafçılığını yaptı. Yasemin Şeftkatli'nin eşi İdo Tatlıses'le paylaştığı fotoğraf ise sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.
19.07.2022 16:40 - Son Güncelleme: 19.07.2022 16:40
Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 2021'de dünyaevine girmişti. Yasemin Şefkatli, düğün sonra ilk iş soyadını değiştirip, sosyal medya hesabına 'Tatlıses'i eklemişti.