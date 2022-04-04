İbrahim Tatlıses'in eski kayınvalidesine bakın! Annesi ile Boğaz'da kameralara takılan Derya Tuna'dan eski eş açıklaması: "Oğlum İdo..."
İbrahim Tatlıses'in eski kayınvalidesine bakın! Annesi ile Boğaz'da kameralara takılan Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında kendisine yöneltilen soruları da yanıtsız bırakmadı. İftar yemeğinde bir araya gelen Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in aile fotoğrafı ortaya çıktı. Ardından Derya Tuna annesi ile Boğaz'da görüntülendi. Yeniköy sahilinde görüntülenen Tuna, annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti, Tatlıses hakkında ise bakın neler söyledi.
04.04.2022 16:15 - Son Güncelleme: 04.04.2022 16:33
İbrahim Tatlıses'in eski kayınvalidesine bakın! Annesi ile Boğaz'da kameralara takılan Derya Tuna, eski eşi hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakmadı.
Derya Tuna önceki gün annesini Yeniköy sahilinde gezdirirken görüntüledi. Tuna, annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
DÜĞÜNDE AİLE POZU
Ekim 2021'de Raffles Otel'de gerçekleşen nikah töreni ile dünyaevine girmişti Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğulları İdo Tatlıses... Nikahta; Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi olmuştu. Çift, Raffles Otel'de gerçekleşen nikah töreni öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçmişti. Oğullarını evlendiren Tatlıses ve Tuna'nın neşesi oldukça yerindeydi..