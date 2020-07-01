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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'tan 'Kadınsız yapamam' açıklamasına flaş sözler: Allah akıl fikir versin

Şerife Perihan, bilinen adıyla Perihan Savaş, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Yılmaz Zafer ve İbrahim Tatlıses'le iki evlilikler Perihan Savaş İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde, torunları Efe, Kemal Ali ve Zeynep Bal ile Bodrum'da tatil yapıyor. İbrahim Tatlıses, uzun bir aradan sonra kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'da aradığı aşkı buldu. "Ben kadınsız yapamam" diyen Tatlıses'e, eski eşi Perihan Savaş'tan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

01.07.2020 12:47 - Son Güncelleme: 01.07.2020 13:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





