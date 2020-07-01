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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'tan 'Kadınsız yapamam' açıklamasına flaş sözler: Allah akıl fikir versin
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'tan 'Kadınsız yapamam' açıklamasına flaş sözler: Allah akıl fikir versin
Şerife Perihan, bilinen adıyla Perihan Savaş, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Yılmaz Zafer ve İbrahim Tatlıses'le iki evlilikler Perihan Savaş İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde, torunları Efe, Kemal Ali ve Zeynep Bal ile Bodrum'da tatil yapıyor. İbrahim Tatlıses, uzun bir aradan sonra kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'da aradığı aşkı buldu. "Ben kadınsız yapamam" diyen Tatlıses'e, eski eşi Perihan Savaş'tan çok konuşulacak bir açıklama geldi.
01.07.2020 12:47
- Son Güncelleme: 01.07.2020 13:29
İbrahim Tatlıses'in, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Aradığı aşkı İzmir'de bulan İbrahim Tatlıses, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına verdiği röportajda aşkını ilan etti. "Ben kadınsız yapamam" diyen Tatlıses, yeni aşkıyla kamera karşısına geçti.
Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses'in, sevgilisi Gülçin Karakaya ile yaptığı romantik paylaşım dikkat çekti. Tatlıses, paylaşımına şu notu ekledi:
"Bodrum Akşamları. Bodrum Gümüşlük'te manzara eşliğinde koronaya meydan okuyoruz. Maskelerimizi çıkarmıyoruz."
Usta sanatçının, sevgilisi Karakaya'yı, eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırdığı öğrenilmişti.
Sabah'ın haberine göre; İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde, torunları Efe, Kemal Ali ve Zeynep Bal ile Bodrum'da tatil yapan Perihan Savaş, önceki gün kameralara yakalandı.