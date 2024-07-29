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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş hakkındaki bu gerçek duyanları şaşırttı! Meğer gerçek bambaşkaymış...

1979 yılında İbrahim Tatlıses ile evlenen ünlü oyuncu Perihan Savaş, üç yıl süren evliliklerinde Melek Zübeyde ile anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. O zamanlar şiddet gördüğü ve ihanete uğradığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Perihan Savaş hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer bunca zaman Perihan Savaş olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 22:17 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 22:17
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Perihan Savaş hakkındaki bu gerçek duyanları şaşırttı! Meğer gerçek bambaşkaymış... 1

Perihan Savaş hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer bunca zaman Perihan Savaş olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş...

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Perihan Savaş hakkındaki bu gerçek duyanları şaşırttı! Meğer gerçek bambaşkaymış... 2

1979 yılında İbrahim Tatlıses ile evlenen ve o dönem şiddet gördüğü ve bebeğine hamileyken aldatıldığı iddia edilen Perihan Savaş magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Perihan Savaş hakkındaki bu gerçek duyanları şaşırttı! Meğer gerçek bambaşkaymış... 3

Ancak Perihan Savaş bu kez bambaşka bir olayla duyanları şaşırttı.

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