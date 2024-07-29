1979 yılında İbrahim Tatlıses ile evlenen ünlü oyuncu Perihan Savaş, üç yıl süren evliliklerinde Melek Zübeyde ile anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. O zamanlar şiddet gördüğü ve ihanete uğradığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Perihan Savaş hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer bunca zaman Perihan Savaş olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş...
Perihan Savaş hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer bunca zaman Perihan Savaş olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş...
1979 yılında İbrahim Tatlıses ile evlenen ve o dönem şiddet gördüğü ve bebeğine hamileyken aldatıldığı iddia edilen Perihan Savaş magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.
Ancak Perihan Savaş bu kez bambaşka bir olayla duyanları şaşırttı.