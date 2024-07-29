İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş hakkındaki bu gerçek duyanları şaşırttı! Meğer gerçek bambaşkaymış...

1979 yılında İbrahim Tatlıses ile evlenen ünlü oyuncu Perihan Savaş, üç yıl süren evliliklerinde Melek Zübeyde ile anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. O zamanlar şiddet gördüğü ve ihanete uğradığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Perihan Savaş hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer bunca zaman Perihan Savaş olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş...