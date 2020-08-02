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İbrahim Tatlıses'in eski eşi paylaştı kimse inanamadı! Tatlıses'in kızı Elif Ada annesinin boyuna yaklaştı...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Kurban Bayramı vesilesi ile kızı Elif Ad ile paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktİf kullanan ve normalleşme süreci ile soluğu tatilde alan Ayşegül Yıldız, kızı ile Bodrum'da... Eski eşi İbrahim Tatlıses'in de Bodrum'da olduğu şu sıralarda, bol bol sosyal medya paylaşımlarında bulunan Yıldız, kızı Elif Ada ile dikkat çekti. 68 yaşında ünlü şarkısı İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırı sonrası daha sakin bir hayatı seçmiş, gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Son çocuğu, büyük aşkı Ayşegül Yıldız'dan olan İbrahim Tatlıses'in kızı, neredeyse annesinin boyuna yaklaştı. İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın son hali...

02.08.2020 14:18 - Son Güncelleme: 02.08.2020 14:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





