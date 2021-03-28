İbrahim Tatlıses'in eski eşi ile kızı sosyal medyayı salladı! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız 'ah o gözlerin' dedirtti

İbrahim Tatlıses'in eski eşi ile kızı sosyal medyayı salladı! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız 'ah o gözlerin' dedirtti. Tatlıses'in 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı eşi Ayşegül Yıldız Instagram'ı oldukça aktif kullanıyor. 8 yaşındaki kızları Elif Ada Tatlıses için sık sık bir araya gelen ikiliden Ayşegül Yıldız, mavi gözleriyle sosyal medya gündeminde. Annesinin boyuna yaklaşan Elif Ada ise babasına benzerliğiyle dikkat çekiyor.

28.03.2021 16:57 - Son Güncelleme: 28.03.2021 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





