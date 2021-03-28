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İbrahim Tatlıses'in eski eşi ile kızı sosyal medyayı salladı! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız 'ah o gözlerin' dedirtti

İbrahim Tatlıses'in eski eşi ile kızı sosyal medyayı salladı! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız 'ah o gözlerin' dedirtti. Tatlıses'in 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı eşi Ayşegül Yıldız Instagram'ı oldukça aktif kullanıyor. 8 yaşındaki kızları Elif Ada Tatlıses için sık sık bir araya gelen ikiliden Ayşegül Yıldız, mavi gözleriyle sosyal medya gündeminde. Annesinin boyuna yaklaşan Elif Ada ise babasına benzerliğiyle dikkat çekiyor.

28.03.2021 16:57 - Son Güncelleme: 28.03.2021 17:34
İbrahim Tatlıses'in eski eşi ile kızı sosyal medyayı salladı! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız 'ah o gözlerin' dedirtti

İbrahim Tatlıses'in eski eşi ile kızı sosyal medyayı salladı! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız, sosyal medyadaki pozlarıyla takipçilerine 'ah o gözlerin' dedirtti, kızı Elif Ada ise babası İbrahim Tatlıses'e olan benzerliği ile dikkat çekti.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi ile kızı sosyal medyayı salladı! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız 'ah o gözlerin' dedirtti

Güzelliği ve hanım hanımcık duruşu ile dikkat çeken İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Instagram paylaşımlarına devam ediyor.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi ile kızı sosyal medyayı salladı! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız 'ah o gözlerin' dedirtti

Kızı Elif Ada boyuna yaklaştı. Anne-kızdan gelen bu poz çok konuşulanlar arasına girerken, Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın güzel gözleri de takipçilerinin güzel yorumlarıyla gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi ile kızı sosyal medyayı salladı! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız 'ah o gözlerin' dedirtti

İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşleri ve sevgilileri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eski hayat arkadaşları...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi ile kızı sosyal medyayı salladı! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız 'ah o gözlerin' dedirtti

İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk ve tek resmi evliliğini Urfa'da üç çocuğunun annesi (Ahmet, Gülden, Gülşen) Adalet Tatlıses ile yaptı. Şanlıurfa'da yaşayan Adalet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses'in 3 çocuğu bulunuyor.