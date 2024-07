İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna 59 yaşında! Biricik gelin Yasemin Şefkatli'den doğum gününe özel kutlama

1

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, 59. yaşını kutladı! Bu özel günde Derya Tuna'nın biricik gelini Yasemin Şefkatli, eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Derya Tuna'nın pasta üflediği anları 'Annem' notuyla paylaşan Yasemin Şefkatli, herkesten tam not aldı. İşte İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna'nın doğum gününden görüntüler...