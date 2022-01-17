İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan 'kalp'li paylaşım! Yeni bir aşka yelken mi açıyor? Bombayı patlattı
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan 'kalp'li paylaşım! Yeni bir aşka yelken mi açıyor? Sosyal medyayı aktif kullanan Ayşegül Yıldız Instagram paylaşımında bombayı patlattı. Sık sık takipçileri ile etkileşim halinde olan ve kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtla dikkat çeken Ayşegül Yıldız bu kez de 'kalp'li paylaşımı ile adından söz ettirdi. İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada Tatlıses'in annesi Ayşegül Yıldız, 'Yeni bir aşka yelken mi açıyor?' dedirtti. İşte Ayşegül'ün dikkat çeken o paylaşımı!
17.01.2022 17:32
- Son Güncelleme: 17.01.2022 17:38
YENİ BİR AŞKA YELKEN Mİ AÇIYOR?
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bombayı patlattı. Sosyal medyayı aktif kullanan Ayşegül Yıldız Instagram paylaşımı ile gündeme geldi.
Kızı Elif Ada Tatlıses ile yaşayan ve daha önce verdiği yanıtta 'hiç aşık olmadım' diyen Ayşegül Yıldız'ın kalpli paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Geçtiğimiz aylarda takipçilerine verdiği bu yanıtlarla dikkat çekmişti Yıldız... Yeniden çocuk sahibi olma konusunda 'Evet çok isterim keşke tek başıma yapabilsem' yanıtını veren Yıldız, ardından 'Kaç kere aşık oldunuz?' sorusu ile karşı karşıya geldi. Yıldız, 'Başkalarından dinlediğim aşk hikayelerinden çıkarım yaparsak hiç olmadım' dedi.