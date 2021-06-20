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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyada meydan okudu! Bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyada meydan okudu! Bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı. Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız, 'Yaz sezonu tarafımdan resmi olarak başlamıştır' notuyla bikinili pozunu paylaşan Ayşegül Yıldız, makyajsız ve fit hali ile sosyal medya gündeminde. Kızı Elif Ada Tatlıses ile Bodrum'da tatil yapan Yıldız, bu kez rotayı Alaçatı'ya çevirdi. İşte 40 yaşında olan Ayşegül Yıldız'ın güzelliğini konuşturan paylaşımı...

20.06.2021 09:12 - Son Güncelleme: 20.06.2021 09:22
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyada meydan okudu! Bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyada meydan okudu! 40 yaşındaki bir çocuk annesi Yıldız, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Yaz sezonunu açan Ayşegül Yıldız, bikinili pozunu paylaştı, makyajsız haline beğeni yağdı.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyada meydan okudu! Bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı

1981 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Eğitimini Bodrum Lisesi'nde tamamlayan Yıldız, İmparator ve Fırat dizisinde rol aldı. Aynı zamanda modellik de yapan Ayşegül Yıldız, bazı kanallarda sunuculuk görevini de üstlendi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyada meydan okudu! Bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı

Ayşegül Yıldız Bodrum'da liseye giderken, İbrahim Tatlıses'in Fırat dizisinin çekimlerini gördü ve sokakta izlemeye başladı. Bu sırada onu görüp beğenen İbrahim Tatlıses, asistanını yollayarak dizide oynamasını teklif etti. Böylelikle Ayşegül Yıldıza da, Fırat dizisinin Bodrum'da çekilen beş bölümünde rol alarak oyunculuğa adım attı. Bodrum'da liseyi bitirince ailesiyle Bursa'ya döndü. Bursa'da yerel kanallarda sunuculuk yapıyordu.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyada meydan okudu! Bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı

Diziden 7 ay sonra İbrahim Tatlıses'in Bursa konserinde yanına gitti. İbrahim Tatlıses ona, "Sen neredesin, ne telefonun ne adresin var, arayıp sormadın" diye sitem etti. Çektiği İmparator dizisi için İstanbul'a davet etti. Ayşegül ailesinin izniyle İstanbul'a geldi. Bundan sonra İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız'ı destekledi. Klibin ardından kendi oynadığı bir halı reklamında da ona rol verdi. Yıldız peş peşe tanıtımlara ve açılışlara giderek magazin basınında sık sık boy göstermeye başladı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyada meydan okudu! Bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı

Ayşegül Yıldız, 2002 yılında İstanbul'da düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı. Finale kaldı ve burada dördüncü olduktan kısa süre sonra mankenliği bıraktı. İbrahim Tatlıses'in desteğiyle İngilizce kursuna gitti. İbrahim Tatlıses'e ait televizyon kanalında sunuculuk yaptı.