İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyada meydan okudu! Bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyada meydan okudu! Bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı. Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız, 'Yaz sezonu tarafımdan resmi olarak başlamıştır' notuyla bikinili pozunu paylaşan Ayşegül Yıldız, makyajsız ve fit hali ile sosyal medya gündeminde. Kızı Elif Ada Tatlıses ile Bodrum'da tatil yapan Yıldız, bu kez rotayı Alaçatı'ya çevirdi. İşte 40 yaşında olan Ayşegül Yıldız'ın güzelliğini konuşturan paylaşımı...
Ayşegül Yıldız Bodrum'da liseye giderken, İbrahim Tatlıses'in Fırat dizisinin çekimlerini gördü ve sokakta izlemeye başladı. Bu sırada onu görüp beğenen İbrahim Tatlıses, asistanını yollayarak dizide oynamasını teklif etti. Böylelikle Ayşegül Yıldıza da, Fırat dizisinin Bodrum'da çekilen beş bölümünde rol alarak oyunculuğa adım attı. Bodrum'da liseyi bitirince ailesiyle Bursa'ya döndü. Bursa'da yerel kanallarda sunuculuk yapıyordu.
Diziden 7 ay sonra İbrahim Tatlıses'in Bursa konserinde yanına gitti. İbrahim Tatlıses ona, "Sen neredesin, ne telefonun ne adresin var, arayıp sormadın" diye sitem etti. Çektiği İmparator dizisi için İstanbul'a davet etti. Ayşegül ailesinin izniyle İstanbul'a geldi. Bundan sonra İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız'ı destekledi. Klibin ardından kendi oynadığı bir halı reklamında da ona rol verdi. Yıldız peş peşe tanıtımlara ve açılışlara giderek magazin basınında sık sık boy göstermeye başladı.