İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyada meydan okudu! Bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı

Diziden 7 ay sonra İbrahim Tatlıses'in Bursa konserinde yanına gitti. İbrahim Tatlıses ona, "Sen neredesin, ne telefonun ne adresin var, arayıp sormadın" diye sitem etti. Çektiği İmparator dizisi için İstanbul'a davet etti. Ayşegül ailesinin izniyle İstanbul'a geldi. Bundan sonra İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız'ı destekledi. Klibin ardından kendi oynadığı bir halı reklamında da ona rol verdi. Yıldız peş peşe tanıtımlara ve açılışlara giderek magazin basınında sık sık boy göstermeye başladı.