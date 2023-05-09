İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ifşalandı! "Survivor Semih Öztürk ile..." Tanımıyorum deyince Bircan Bali açtı ağzını yumdu gözünü

Bir çocuk annesi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile ilgilendiğini ve bu yüzden çok fazla özel hayatıyla ilgili bir şey yapmadığını ancak bu durumdan da mutlu olduğunu ifade ettiği röportajında Semih Öztürk ile ilgili yaptığı açıklama sonrası Bircan Bali'yi sinirlendirdi.