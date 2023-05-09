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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ifşalandı! "Survivor Semih Öztürk ile..." Tanımıyorum deyince Bircan Bali açtı ağzını yumdu gözünü

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ifşalandı! "Survivor Semih Öztürk ile..." Tanımıyorum deyince Bircan Bali açtı ağzını yumdu gözünü

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ifşalandı! Önce 'tanımıyorum' dedi ardından yaptığı açıklama sonrası Bircan Bali açtı ağzını yumdu gözünü. Tatlıses'in 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı eşi Ayşegül Yıldız, bir davette yaptığı açıklama ile gündeme bomba gibi düştü. Önce "Semih Öztürk'ü tanımıyorum" diyen Yıldız, yaklaşık 50 dakika sonra yaptığı yeni açıklamayla şaşkına çevirdi. Bircan Bali ise röportajın ardından ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu. İşte detaylar...

09.05.2023 11:05 - Son Güncelleme: 09.05.2023 11:51
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ifşalandı! Survivor Semih Öztürk ile... Tanımıyorum deyince Bircan Bali açtı ağzını yumdu gözünü

AYŞEGÜL YILDIZ İLE SEMİH ÖZTÜRK ARASINDA NELER OLUYOR?

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ifşalandı! Önce 'tanımıyorum' dedi ardından yaptığı açıklamayla Bircan Bali açtı ağzını yumdu gözünü.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ifşalandı! Survivor Semih Öztürk ile... Tanımıyorum deyince Bircan Bali açtı ağzını yumdu gözünü

Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız, bir davette kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ifşalandı! Survivor Semih Öztürk ile... Tanımıyorum deyince Bircan Bali açtı ağzını yumdu gözünü

Önce "Semih Öztürk'ü bilmiyorum yalnış anlaşılmak da istemem ama kendisini tanımıyorum" diyen Yıldız yaklaşık 50 dakika sonra, "Bursalı zaten o kardeşimiz" deyince Bircan Bali küplere bindi.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ifşalandı! Survivor Semih Öztürk ile... Tanımıyorum deyince Bircan Bali açtı ağzını yumdu gözünü

Bir çocuk annesi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile ilgilendiğini ve bu yüzden çok fazla özel hayatıyla ilgili bir şey yapmadığını ancak bu durumdan da mutlu olduğunu ifade ettiği röportajında Semih Öztürk ile ilgili yaptığı açıklama sonrası Bircan Bali'yi sinirlendirdi.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ifşalandı! Survivor Semih Öztürk ile... Tanımıyorum deyince Bircan Bali açtı ağzını yumdu gözünü

Bircan Bali, "Semih'le beraber en az 10 kere oturduğunu biliyorum ben Semih'in ona yürüdüğünü de biliyorum. Bu hanımefendi yalan söylüyor, bana dava da açabilirsin" diyerek Ayşegül Yıldız hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.

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