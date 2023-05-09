İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ifşalandı! "Survivor Semih Öztürk ile..." Tanımıyorum deyince Bircan Bali açtı ağzını yumdu gözünü
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ifşalandı! Önce 'tanımıyorum' dedi ardından yaptığı açıklama sonrası Bircan Bali açtı ağzını yumdu gözünü. Tatlıses'in 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı eşi Ayşegül Yıldız, bir davette yaptığı açıklama ile gündeme bomba gibi düştü. Önce "Semih Öztürk'ü tanımıyorum" diyen Yıldız, yaklaşık 50 dakika sonra yaptığı yeni açıklamayla şaşkına çevirdi. Bircan Bali ise röportajın ardından ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu. İşte detaylar...
AYŞEGÜL YILDIZ İLE SEMİH ÖZTÜRK ARASINDA NELER OLUYOR?
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ifşalandı! Önce 'tanımıyorum' dedi ardından yaptığı açıklamayla Bircan Bali açtı ağzını yumdu gözünü.
Önce "Semih Öztürk'ü bilmiyorum yalnış anlaşılmak da istemem ama kendisini tanımıyorum" diyen Yıldız yaklaşık 50 dakika sonra, "Bursalı zaten o kardeşimiz" deyince Bircan Bali küplere bindi.
Bir çocuk annesi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile ilgilendiğini ve bu yüzden çok fazla özel hayatıyla ilgili bir şey yapmadığını ancak bu durumdan da mutlu olduğunu ifade ettiği röportajında Semih Öztürk ile ilgili yaptığı açıklama sonrası Bircan Bali'yi sinirlendirdi.
Bircan Bali, "Semih'le beraber en az 10 kere oturduğunu biliyorum ben Semih'in ona yürüdüğünü de biliyorum. Bu hanımefendi yalan söylüyor, bana dava da açabilirsin" diyerek Ayşegül Yıldız hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.