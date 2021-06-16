İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız 'günaydın' pozuyla sosyal medyayı salladı! Aşk itirafıyla herkesi şaşkına çevirmişti

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız 'günaydın' pozuyla sosyal medyayı salladı! Güne kızı Elif Ada Tatlıses ile birlikte yastık savaşıyla başlayan Ayşegül Yıldız, paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Instagram hesabını aktif kullanan Yıldız, geçtiğimiz aylarda takipçilerinin sorularına verdiği yanıtlarla dikkat çekmiş, Tatlıses'e 20 yılını veren güzel ismin aşk itirafı ise günlerce konuşulmuştu.

16.06.2021 15:32 - Son Güncelleme: 16.06.2021 15:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





