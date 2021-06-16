İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız 'günaydın' pozuyla sosyal medyayı salladı! Aşk itirafıyla herkesi şaşkına çevirmişti
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız 'günaydın' pozuyla sosyal medyayı salladı! Güne kızı Elif Ada Tatlıses ile birlikte yastık savaşıyla başlayan Ayşegül Yıldız, paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Instagram hesabını aktif kullanan Yıldız, geçtiğimiz aylarda takipçilerinin sorularına verdiği yanıtlarla dikkat çekmiş, Tatlıses'e 20 yılını veren güzel ismin aşk itirafı ise günlerce konuşulmuştu.
16.06.2021 15:32
- Son Güncelleme: 16.06.2021 15:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız 'günaydın' pozuyla sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz aylarda sosyal medyadaki aşk itirafıyla herkesi şaşkına çeviren Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada Tatlıses ile Bodrum'un keyfini çıkaranlardan.
Güne yastık savaşı ile başladığını söyleyen Yıldız, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
'Günaydın' notuyla paylaştığı bu pozla güzelliğini konuşturan Ayşegül Yıldız kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız Instagram'dan geçtiğimiz aylarda takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Yıldız, yeniden çocuk sahibi olma konusunda ise, 'Evet çok isterim keşke tek başıma yapabilsem' yanıtını verdi.