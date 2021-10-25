İbrahim Tatlıses’in eski aşkı Gülçin Karakaya sosyal medya hesabından ifşaladı! Ortalık fena karışacak! 'Hangi ara yaptın Gülçin!'
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde Gülçin Karaya'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Tatlıses'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta elini tuttuğu kadının yüzünün gözükmemesi herkesi meraklandırmıştı. Yanındaki kişinin Gülçin Karaya mı olduğu yoksa başka bir kadın mı olduğu araştırılırken yeni bi gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü. Gülçin Karaya'nın sosyal medya hesabındaki ifşası herkesi şoke etti. Karakaya'nın bu paylaşımı ortalığı fena karıştıracak.
İmrarator lakabıyla tanınan türkücü İbrahim Tatlıses, bir dönem 'Asistanım' dediği kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Aşkları ortaya çıkınca önce yalanlayıp "Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda?' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor. Gülçin de sol kolum, var mı ötesi? Etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil" demiş ardından da evlendiğini duyurmuştu. Ortalık iyice karışınca da "Resmi nikahımız yok ama bizimkisi gönül evliliği" diye konuşmuştu. Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan çift geçtiğimiz haftalarda aniden ayrıldı.
İkilinin ayrılığı sonrası İbrahim Tatlıses'in sosyal medya hesabından yüzü gizli bir kadınla el ele fotoğraf çekmesi olay yaratmıştı.
Gülçin Karayakaya'nın ise 11 Ekim'de başka bir aşka yelken açtığı resmi sosyal medya hesabından görüldü. Baş harflerini biyografisine ekleyen Gülçin Karakaya, "ŞİV" notunu düştü.