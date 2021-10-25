İbrahim Tatlıses’in eski aşkı Gülçin Karakaya sosyal medya hesabından ifşaladı! Ortalık fena karışacak! ’Hangi ara yaptın Gülçin!’

İmrarator lakabıyla tanınan türkücü İbrahim Tatlıses, bir dönem 'Asistanım' dediği kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Aşkları ortaya çıkınca önce yalanlayıp "Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda?' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor. Gülçin de sol kolum, var mı ötesi? Etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil" demiş ardından da evlendiğini duyurmuştu. Ortalık iyice karışınca da "Resmi nikahımız yok ama bizimkisi gönül evliliği" diye konuşmuştu. Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan çift geçtiğimiz haftalarda aniden ayrıldı.