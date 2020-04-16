İbrahim Tatlıses'in damadı anlattı! Levent Dörter koronavirüse nasıl yakalandı?
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile aşk yaşayan Levent Dörter, corona virüs tedavisi gördükten sonra taburcu olmuştu. 14 gün ev karantinasında olan Dörter, Fulya'daki evinin camından sokağı izlerken görüntülendi. Gazetecilerin röportaj isteklerini kırmayan Levent Dörter, "Atlattık. Karantinadaki son üç günüm. Çok şükür iyiyim, her şey yolunda. " dedi. Peki İbrahim Tatlıses'in damadı Levent Dörter koronavirüse nasıl yakalandı? İşte 39 yaşındaki Levent Dörter'in koronavirüs hakkında sözleri...
Ünlü şarkıcı, "İlk başta grip zannettim. Sonra biraz ağırlaştı, ateşim yükseldi. Yedi gün hastanede yattım. Zor bir süreç geçirdim, hastanede hastalıkla boğuşurken, ister istemez televizyonu açıyorsun. 'Bu da öldü', 'bu da yakalandı', 'sayı bu kadar arttı' haberlerini görünce, psikolojim biraz yıprandı" şeklinde konuştu.
Sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses'in da evde tedavi gördüğünü dile getiren Dörter, "Dilan ailesiyle evde görüyor tedavisini. Sağ olsun Sağlık Bakanlığı çok ilgililer, en yüksek biriminden en düşük birimine kadar çok ilgilendiler. Her gün arayıp mesaj atıyorlar" diyerek, Sağlık Bakanlığı'na ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
"MARKETTEN GELEN TORBA VE PARA ÜSTÜNÜ ALMIŞTIM"
Habercilerin, "Hastalığa nasıl yakalandınız?" sorusuna şarkıcı, "Daha bu kadar Türkiye'de vaka yoktu. Kırmızı alarm verilmemişti ama ona rağmen evden çıkmıyordum. Marketlerden bakliyat, un gibi şeyler aldığım zamanlardı. Marketten gelen torba ve para üstü falan dışında dış dünyaya kendimi kapatmıştım. Nasıl bulaştığını anlamadım. Sadece evden çıkmamak değil, daha da dikkatli olmak gerekiyor" cevabını verdi.