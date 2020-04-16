İbrahim Tatlıses'in damadı anlattı! Levent Dörter koronavirüse nasıl yakalandı?

"MARKETTEN GELEN TORBA VE PARA ÜSTÜNÜ ALMIŞTIM"

Habercilerin, "Hastalığa nasıl yakalandınız?" sorusuna şarkıcı, "Daha bu kadar Türkiye'de vaka yoktu. Kırmızı alarm verilmemişti ama ona rağmen evden çıkmıyordum. Marketlerden bakliyat, un gibi şeyler aldığım zamanlardı. Marketten gelen torba ve para üstü falan dışında dış dünyaya kendimi kapatmıştım. Nasıl bulaştığını anlamadım. Sadece evden çıkmamak değil, daha da dikkatli olmak gerekiyor" cevabını verdi.