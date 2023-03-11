İbrahim Tatlıses'e torun mu geliyor? İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli paylaştı dedikodular aldı başını gitti "Bebiş geliyor bebiş"
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli'yle 1 yıl önce görkemli bir düğünde dünyaevine girmişti. Herkes ünlü çiftten bebek haberi beklerken kayın valide Derya Tuna, basın mensupların torun istediğini söylemişti... Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Yasemin Şefkatli ile eşi İdo Tatlıses şu sıralar yurt dışı tatilinde. Bu tatilden fotoğraf paylaşan Şefkatli'nin paylaşımı kısa sürede hamilelik dedikodularına neden oldu. İşte detaylar...
11.03.2023 18:29 - Son Güncelleme: 11.03.2023 18:29
Sosyal medyada 500 bini aşkın takipçisi olan Yasemin Şefkatli'nin attığı her adım yakından takip ediliyor.