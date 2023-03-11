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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'e torun mu geliyor? İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli paylaştı dedikodular aldı başını gitti "Bebiş geliyor bebiş"

İbrahim Tatlıses'e torun mu geliyor? İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli paylaştı dedikodular aldı başını gitti "Bebiş geliyor bebiş"

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli'yle 1 yıl önce görkemli bir düğünde dünyaevine girmişti. Herkes ünlü çiftten bebek haberi beklerken kayın valide Derya Tuna, basın mensupların torun istediğini söylemişti... Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Yasemin Şefkatli ile eşi İdo Tatlıses şu sıralar yurt dışı tatilinde. Bu tatilden fotoğraf paylaşan Şefkatli'nin paylaşımı kısa sürede hamilelik dedikodularına neden oldu. İşte detaylar...

11.03.2023 18:29 - Son Güncelleme: 11.03.2023 18:29
İbrahim Tatlıses’e torun mu geliyor? İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli paylaştı dedikodular aldı başını gitti Bebiş geliyor bebiş

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses son günlerin en çok konuşulan çiftlerinden biri.

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İbrahim Tatlıses’e torun mu geliyor? İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli paylaştı dedikodular aldı başını gitti Bebiş geliyor bebiş

Sosyal medyada 500 bini aşkın takipçisi olan Yasemin Şefkatli'nin attığı her adım yakından takip ediliyor.

İbrahim Tatlıses’e torun mu geliyor? İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli paylaştı dedikodular aldı başını gitti Bebiş geliyor bebiş

Şu sıralar eşi İdo Tatlıses ile birlikte yurt dışında Şefkatli.

İbrahim Tatlıses’e torun mu geliyor? İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli paylaştı dedikodular aldı başını gitti Bebiş geliyor bebiş

Her zaman olduğu gibi tatilden en özel anlatı takipçileriyle paylaşıyor.

İbrahim Tatlıses’e torun mu geliyor? İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli paylaştı dedikodular aldı başını gitti Bebiş geliyor bebiş

Ancak bu kez paylaştığı fotoğraflar kısa sürede hamilelik iddialarına belli oldu.

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