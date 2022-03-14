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İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü... "Baktım kafamdan bir şey damlıyor..."

İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü... Yıllar sonra yeniden İbo Show ile ekranlara geri dönen usta sanatçı, yaşadığı dehşet dolu geceyi programında izleyicilerle paylaştı. 14 Mart 2011 gecesi İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses, hayata tutundu ve şimdi yeniden sevenleri ile programında buluşuyor. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı gecede İbrahim Tatlıses vurulduğu günle ilgili bakın neler söyledi...

14.03.2022 11:50 - Son Güncelleme: 14.03.2022 12:07
İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü... Baktım kafamdan bir şey damlıyor...

"BAKTIM KAFAMDAN BİR ŞEY DAMLIYOR..."

2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü... İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü... Baktım kafamdan bir şey damlıyor...

İbo Show'a bu hafta Bülent Serttaş, Seren Serengil, Yeşim Salkım ve Altay konuk oldu. Şarkılarla başlayan program zaman zaman duygusal zaman zaman da gergin anlara sahne oldu.

İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü... Baktım kafamdan bir şey damlıyor...

2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı: 'Ben hissettim. Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor doktora 'nedir bu hocam' dedim. 'Oradan damlayan kan' dedi. Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş'

İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü... Baktım kafamdan bir şey damlıyor...

"UMUDUMU KAYBETTİĞİM HİÇ OLMADI

Ameliyattan sonraki süreçte inancını hiç kaybetmediğini belirten Tatlıses, "Ben lavaboya gidemiyordum, ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim Allah'ıma şükürler olsun. İyileşme sürecimde umudumu kaybettiğim hiç olmadı" dedi.

İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü... Baktım kafamdan bir şey damlıyor...

İBRAHİM TATLISES NE ZAMAN VURULDU?

14 Mart 2011 gecesi İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı.

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