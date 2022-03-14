İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü... "Baktım kafamdan bir şey damlıyor..."

"UMUDUMU KAYBETTİĞİM HİÇ OLMADI

Ameliyattan sonraki süreçte inancını hiç kaybetmediğini belirten Tatlıses, "Ben lavaboya gidemiyordum, ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim Allah'ıma şükürler olsun. İyileşme sürecimde umudumu kaybettiğim hiç olmadı" dedi.