İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü... "Baktım kafamdan bir şey damlıyor..."
İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü... Yıllar sonra yeniden İbo Show ile ekranlara geri dönen usta sanatçı, yaşadığı dehşet dolu geceyi programında izleyicilerle paylaştı. 14 Mart 2011 gecesi İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses, hayata tutundu ve şimdi yeniden sevenleri ile programında buluşuyor. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı gecede İbrahim Tatlıses vurulduğu günle ilgili bakın neler söyledi...
14.03.2022 11:50 - Son Güncelleme: 14.03.2022 12:07
"BAKTIM KAFAMDAN BİR ŞEY DAMLIYOR..."
2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü... İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı!
2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı: 'Ben hissettim. Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor doktora 'nedir bu hocam' dedim. 'Oradan damlayan kan' dedi. Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş'