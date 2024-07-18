İbrahim Tatlıses'in kızı Zübeyde Melek'i görenler şoke oldu! Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kızı Zübeyde Melek ile çekildiği yeni fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Baba-kız pozu kısa sürede büyük ilgi gördü. Tatlıses'in kızı Zübeyde Melek'in, annesi Perihan Savaş ile olan benzerliği ise görenleri şaşırttı.
İbrahim Tatlıses ve Zübeyde Melek'ten baba-kız pozu! Annesi Perihan Savaş ile benzerlikleri şoke etti! İşte İbrahim Tatlıses'in paylaşımı...
Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'ten hayranlarını korkutan haber gelmişti. Harbiye konserinde gözyaşları içinde ameliyat olacağını açıklayan İbrahim Tatlıses, kalbinden geçirdiği operasyon sonrası taburcu olmuştu.
Şimdi ise sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.