İbrahim Tatlıses ve Zübeyde Melek'ten baba-kız pozu! Annesi Perihan Savaş ile benzerlikleri şoke etti! İşte İbrahim Tatlıses'in paylaşımı...

İbrahim Tatlıses'in kızı Zübeyde Melek'i görenler şoke oldu! Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kızı Zübeyde Melek ile çekildiği yeni fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Baba-kız pozu kısa sürede büyük ilgi gördü. Tatlıses'in kızı Zübeyde Melek'in, annesi Perihan Savaş ile olan benzerliği ise görenleri şaşırttı.