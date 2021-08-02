İbrahim Tatlıses takipçilerine aşkı sordu sonra kendi yanıtladı! 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'yla aşkı doludizgin...

Tatlıses paylaşımında "Müzik mi aşktan doğar yoksa aşk mı müzikten doğar? İşte bunu tam 50 sene önce Şanlıurfa'da kapaklı pasajında bir bantçı dükkanım vardı merdiven inişine yazmıştım; o gün bu gündür bir türlü çözemedim ben yazdım ben çözemedim! Sizce hangisi?" dedi.