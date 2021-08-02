İbrahim Tatlıses takipçilerine aşkı sordu sonra kendi yanıtladı! 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'yla aşkı doludizgin...
Uzun süre gözlerden uzak kalan sonrasında İbo Show adlı müzik programıyla ekranlara dönen İbrahim Tatlıses şimdilerde kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'yla aşk yaşıyor. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan İbrahim Tatlıses, önceki gün kafaları karıştıran bir soru yöneltti takipçilerine. İbrahim Tatlıses'in aklına takılan bu soru sonrası gözler sevgilisine çevrildi.
İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya paylaşımlara doyamıyor. İbrahim Tatlıses, yaptığı programın yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık gündem olanlardan. Hayatına giren kadınlar magazin gündeminde geçmişte sıkça yer alan İbrahim Tatlıses gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'ya kaptırmıştı. İbrahim Tatlıses'in 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşkı doludizgin devam ediyor. İbrahim Tatlıses, sosyal medya sayfasından takipçilerine aklına takılan bir soruyu yöneltti.
Özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla dikkat çeken İbrahim Tatlıses, sosyal medya sayfasından takipçilerine aklına takılan bir soruyu yöneltti.
İbo Show'un sezon finali yapmasının ardından yazlığında genç sevgilisiyle dinlenen İbrahim Tatlıses paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.