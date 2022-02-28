İbrahim Tatlıses sır gibi sakladığı kızı Gülşen’i ilk kez paylaştı! Tüm çocuklarından tek tek bahsetti bakın hangi evladını yok saydı
İbrahim Tatlıses sır gibi sakladığı kızı Gülşen'i ilk kez paylaştı! İbo Show ile ekranlara geri dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Tatlıses, kural bozdu ve kızı Gülşen ile bir pozunu ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü türkücü, paylaşımına düştüğü notla ise tüm evlatlarını tek tek isim vererek andı. Ancak 7 çocuk babası Tatlıses, bir evladını yok saydı. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen ve sosyal medyada olay olan o not...
28.02.2022 19:54 - Son Güncelleme: 28.02.2022 19:54
İbo Show ile ekranlara geri dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.