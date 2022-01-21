İbrahim Tatlıses övgü yağdırmıştı! Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'ın kendisinden de ünlü eski sevgilisi bakın kim! Meğer aynı dizide...
Kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Meral Çetinkaya ve Suzan Kardeş gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisinde Efnan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Simay Barlas, geçen haftalarda İbrahim Tatlıses'in açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Tatlıses, genç oyuncu hakkında, 'Kadın oyuncular Efnan kızımı örnek alsınlar, yüzünde makyaj bile yok' ifadelerini kullanmıştı. Oyunculuğu ve güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Barlas, şimdi ise eski sevgilisiyle gündem oldu. Barlas'ın kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaştı kaldı. Bakın Simay Barlas'ın eski sevgilisi kimmiş...
21.01.2022 23:57
- Son Güncelleme: 21.01.2022 23:57
İlk oyunculuk tecrübesini 2014 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Paramparça dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas, Aziz'de sergilediği performansla dikkat çekti.