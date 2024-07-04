İbrahim Tatlıses öve öve bitirememişti! Herkes doğal güzel sanıyordu ama...Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas meğer estetik harikasıymış

Simay Barlas, Yabani dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Güzelliğiyle hayran bırakan oyuncunun yıllar öncesine ait estetiksiz görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü. İzleyiciler ve hayranlar, Barlas'ın estetiksiz hali karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi ve çoğu "İyi ki estetik yaptırmış" yorumunda bulundu.
Simay Barlas, "Yabani" dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteri ile dikkat çekiyor. Güzel oyuncunun geçmiş yıllara ait estetiksiz görüntüleri ortaya çıktı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Barlas, daha önce "Hayat Bazen Tatlıdır", "Adı Efsane", "Bir Annenin Günahı", "Zalim İstanbul" ve "Aziz" gibi projelerde rol aldı. Şu an ise "Yabani" dizisinde performans sergileyen oyuncu, sosyal medyada da aktif olarak paylaşımlar yapıyor ve hayranlarından büyük ilgi görüyor.
Simay Barlas'ın estetiksiz halini görenler, oyuncunun estetik operasyonlar sonrasında ne kadar değiştiğini fark ederek şaşkınlıklarını dile getirdiler ve "İyi ki estetik yaptırmış" gibi yorumlarda bulundular.