İbrahim Tatlıses öve öve bitirememişti! Herkes doğal güzel sanıyordu ama...Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas meğer estetik harikasıymış

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Barlas, daha önce "Hayat Bazen Tatlıdır", "Adı Efsane", "Bir Annenin Günahı", "Zalim İstanbul" ve "Aziz" gibi projelerde rol aldı. Şu an ise "Yabani" dizisinde performans sergileyen oyuncu, sosyal medyada da aktif olarak paylaşımlar yapıyor ve hayranlarından büyük ilgi görüyor.