İbrahim Tatlıses oğlu ve gelinini sildi mi? İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli düğün alışverişinde herkesi şaşkına çevirdi

9 yıl aradan sonra 2020 yılında yeniden ekranlara dönen 69 yaşındaki ünlü türkücü ve sunucu İbrahim Tatlıses yine gündemden düşmüyor. İbo Show programından sonra aşk hayatıyla ve özel hayatındaki gelişmelerle gündeme sık sık gelen İbrahim Tatlıses, bu kez de oğlu İdo Tatlıses ve müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'nin alışverişe çıkmasıyla adından söz ettirdi.