İbrahim Tatlıses oğlu ve gelinini sildi mi? İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli düğün alışverişinde herkesi şaşkına çevirdi
İbrahim Tatlıses oğlu ve gelinini sildi mi? İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli düğün alışverişinde herkesi şaşkına çevirdi. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo'nun düğününe sayılı günler kala birbirinden iddialar gündemde yerini alıyor. İdo Tatlıses veya asıl adıyla İbrahim Tatlıses 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı ve DJ olan İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Ekim ayında dünyaevine girecek olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, düğün alışverişinde görüntülendi. Çifte Yasemin Şefkatli'nin annesi eşlik etti. Gözler ise İmparator'u aradı.
9 yıl aradan sonra 2020 yılında yeniden ekranlara dönen 69 yaşındaki ünlü türkücü ve sunucu İbrahim Tatlıses yine gündemden düşmüyor. İbo Show programından sonra aşk hayatıyla ve özel hayatındaki gelişmelerle gündeme sık sık gelen İbrahim Tatlıses, bu kez de oğlu İdo Tatlıses ve müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'nin alışverişe çıkmasıyla adından söz ettirdi.
NİŞANLISI VE MÜSTAKBEL KAYINVALİDESİYLE ALIŞVERİŞTE
Bir süredir aşk yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, evlilik yolunda ilk adımı atmış ve nişanlanmışlardı. İdo Tatlıses, nişanlısı Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in müstakbel kayınvalidesi Ayşegül Şarlı, alışveriş yaptığı sırada gözler ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'i arasa da İbrahim Tatlıses'in alışverişe gelmediği öğrenildi.