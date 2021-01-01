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İbrahim Tatlıses kızını İbo Show'a davet etmedi! Dilan Çıtak Tatlıses'ten bomba açıklama...

İbrahim Tatlıses kızını İbo Show'a davet etmedi! Dilan Çıtak Tatlıses'ten bomba açıklama... İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses İbo Show'a davet edilmemesi hakkında ilk kez konuştu. Dilan Çıtak Tatlıses ve sevgilisi Levent Dörter dün akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Dilan Çıtak Tatlıses, İbo Show'a davet edilmemesi hakkında bakın neler söyledi...

01.01.2021 13:15 - Son Güncelleme: 01.01.2021 13:43
İbrahim Tatlıses kızını İbo Show'a davet etmedi! Dilan Çıtak Tatlıses'ten bomba açıklama...

İbrahim Tatlıses kızını İbo Show'a davet etmedi! Dilan Çıtak Tatlıses'ten bomba açıklama geldi. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve sevgilisi Levent Dörter dün akşam Nişantaşı'nda görüntülerdi. İkili basın mensuplarının sorularına ayaküstü yanıt verdi.

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İbrahim Tatlıses kızını İbo Show'a davet etmedi! Dilan Çıtak Tatlıses'ten bomba açıklama...

Levent Dörter, masaj salonuyla ilgili, "Ful doluydu ve bir de dakikası 70 TL olmasına rağmen yer yoktu." dedi

İbrahim Tatlıses kızını İbo Show'a davet etmedi! Dilan Çıtak Tatlıses'ten bomba açıklama...

Geçtiğimiz aylarda babası İbrahim Tatlıses ile sorunlar yaşayan Dilan Çıtak, "Şu an babamla aramız şükür çok iyi. Allah bozmasın" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses kızını İbo Show'a davet etmedi! Dilan Çıtak Tatlıses'ten bomba açıklama...

Çıtak, muhabirlerin, "Sizi programına davet etti mi?" sorusuna, "Hayır şu an bir davet gelmedi. Bu aralara ağır toplar programa çıkıyor. Bana da elbet sıra gelir, gelmezse de sorun yok." cevabını verdi.

İbrahim Tatlıses kızını İbo Show'a davet etmedi! Dilan Çıtak Tatlıses'ten bomba açıklama...

İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARININ İSİMLERİ

İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 tane çocuğu bulunmaktadır. Usta sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızları olan Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi bilmiyor. Anne babası tüm Türkiye tarafından tanınan Melek Zübeyde Akkaş'ı gözlerden ve kameralardan uzak büyüten Perihan Sava, şimdilerde vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiriyor. 36 yaşındaki Melek Zübeyde Akkaş'ın 2008 yılında evlendiği Volkan Akkaş'tan Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal adında 3 çocuğu var.

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