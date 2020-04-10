Haberler Galeri Magazin İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'nın doğum gününe gidemeyince... Eski eşi Ayşegül Yıldız'ın paylaşımına bakın ne yaptı

İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'nın doğum gününe gidemeyince... Eski eşi Ayşegül Yıldız'ın paylaşımına bakın ne yaptı

İbrahim Tatlıses ile boşandıktan sonra Bursa'ya dönen Ayşegül Yıldız, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. İbrahim Tatlıses'e uzun yıllar birlikte olduktan sonra 2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile birlikte olan Ayşegül Yıldız'ın 20 yılını verdiği İbrahim Tatlıses için, "Ayrılalı 7 yıl oldu. Bir kızımız var ve tabii ki görüşüyoruz. Bu saatten sonra yeniden bir araya gelmemiz söz konusu olamaz. Biz artık sadece dostuz" demişti. İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada kocaman oldu. Koronavirüs nedeni ile kızının doğum gününde yanında olamayan 68 yaşındaki Tatlıses, Instagram'dan yaptığı paylaşımla duygulandırdı!

10.04.2020 17:11 - Son Güncelleme: 10.04.2020 17:39
İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'nın doğum gününe gidemeyince... Eski eşi Ayşegül Yıldız'ın paylaşımına bakın ne yaptı

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada 7. yaş gününde babasından ayrı kaldı. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızının doğum günü fotoğraflarını sosya medya hesabından paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'nın doğum gününe gidemeyince... Eski eşi Ayşegül Yıldız'ın paylaşımına bakın ne yaptı

68 yaşındaki usta sanatçı, corona virüs pandemisi nedeni ile İzmir'deki evinden dışarı çıkamadığı için, Bursa'da yaşayan kızı Elif Ada'nın doğum gününe katılamadı.

İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'nın doğum gününe gidemeyince... Eski eşi Ayşegül Yıldız'ın paylaşımına bakın ne yaptı

Sık sık sosyal medya paylaşımları yapan Ayşegül Yıldız ise, kızının 7. yaş günü kutlamalarına ait fotoğrafları da takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi.

İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'nın doğum gününe gidemeyince... Eski eşi Ayşegül Yıldız'ın paylaşımına bakın ne yaptı

Yıldız'ın eski eşi İbrahim Tatlıses ise kızının doğum günü fotoğrafını kendi sesiyle seslendirdiği, 'Hayde Gidelum' şarkısı ile paylaştı.

VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'nın doğum gününe gidemeyince... Eski eşi Ayşegül Yıldız'ın paylaşımına bakın ne yaptı

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada küçükken seslendirdiği şarkıda babasının sesini duyunca verdiği tepkiler dikkat çekti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali 'Sen de mi be Hilal' dedirtti! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sının gençliği
Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali 'Sen de mi be Hilal' dedirtti! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sının gençliği