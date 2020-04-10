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İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'nın doğum gününe gidemeyince... Eski eşi Ayşegül Yıldız'ın paylaşımına bakın ne yaptı

İbrahim Tatlıses ile boşandıktan sonra Bursa'ya dönen Ayşegül Yıldız, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. İbrahim Tatlıses'e uzun yıllar birlikte olduktan sonra 2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile birlikte olan Ayşegül Yıldız'ın 20 yılını verdiği İbrahim Tatlıses için, "Ayrılalı 7 yıl oldu. Bir kızımız var ve tabii ki görüşüyoruz. Bu saatten sonra yeniden bir araya gelmemiz söz konusu olamaz. Biz artık sadece dostuz" demişti. İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada kocaman oldu. Koronavirüs nedeni ile kızının doğum gününde yanında olamayan 68 yaşındaki Tatlıses, Instagram'dan yaptığı paylaşımla duygulandırdı!

10.04.2020 17:11 - Son Güncelleme: 10.04.2020 17:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





