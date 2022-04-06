İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi Zöhre güzelliğiyle ortalığı salladı görenler: "Kızını gölgede bıraktı"
İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi Zöhre Zeynalova güzelliğiyle sosyal medya gündeminde. Son dönemde değişimi ile sık sık adından söz ettiren Günel Zeynalova bu kez annesi ile gündeme geldi. Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel, 'Didem' adlı şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Bir süredir ekranlardan uzan olan ancak son dönemde yaptırdığı estetiklerle magazin gündeminden düşmeyen Günel'in bir de annesi Zöhre Zeynalova'yı görün! Anne Zöhre Zeynalova güzelliği ile "Kızını gölgede bıraktı" dedirtti.
06.04.2022 09:16 - Son Güncelleme: 06.04.2022 09:21
"KIZINI GÖLGEDE BIRAKTI"
İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi Zöhre güzelliğiyle ortalığı salladı... Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken ünlü türkücü İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmişti. Azeri kızı Günel olarak hafızalara kazınan Zeynalova, 'Didem' adlı şarkısıyla ünlenmişti.
İşte başta Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi Zöhre olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...