İbrahim Tatlıses ile ilk eşi Adalet Sara arasında sular durulmuyor! Eski eşler birbirine girdi: ’Domuz yağı büyüsü...’

İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük asistanı Gülçin Karakaya ile evlenme hazırlığı yaparken sessiz sedasız bir ayrılık yaşadı. Karakaya'yı çok sevdiğini söyleyen Tatlıses ilişkisinin bitmesine oğlu Ahmet Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara'nın sebep olduğunu söyledi. İbrahim Tatlıses bununla da kalmadı ve eski eşi ve oğlunu büyü yapmakla suçladı.