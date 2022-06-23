İbrahim Tatlıses ile ilk eşi Adalet Sara arasında sular durulmuyor! Eski eşler birbirine girdi: 'Domuz yağı büyüsü...'
İbrahim Tatlıses ile ilk eşi Adalet Sara arasında sular durulmuyor! Eski eşler birbirine girdi. İbrahim Tatlıses, Babalar Günü paylaşımında "Baba candır babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır." mesajıyla dikkat çekmişti. Ardından İbrahim Tatlıses, eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet arasında gerilim başladı. Kendisinden 43 yaş küçük asistanı Gülçin Karakaya ile aşkının bitmesine sebep olarak eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'i gösteren İbrahim Tatlıses'in 'büyü' açıklamasının ardından Adalet Sara'dan paylaşım geldi.
'DOMUZ YAĞI BÜYÜSÜ...'
İbrahim Tatlıses ile ilk eşi Adalet Sara arasında sular durulmuyor! Eski eşler birbirine girdi.
İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük asistanı Gülçin Karakaya ile evlenme hazırlığı yaparken sessiz sedasız bir ayrılık yaşadı. Karakaya'yı çok sevdiğini söyleyen Tatlıses ilişkisinin bitmesine oğlu Ahmet Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara'nın sebep olduğunu söyledi. İbrahim Tatlıses bununla da kalmadı ve eski eşi ve oğlunu büyü yapmakla suçladı.
İbrahim Tatlıses'in bu sözleri oğlundan sonra bir tepki de eski eşi Adalet Sara'dan geldi. Adalet Sara paylaşımında "Maddi ve manevi gerçekle alakalı olmayan yalan, iftira ve hakaretlere maruz bırakılıyorum" dedi.
İbrahim Tatlıses'in eski karısı daha sonra büyüyle ilgili ayet ve surelerden alıntılar yaptığı bir paylaşımı da takipçilerine sundu.