İbrahim Tatlıses ile 'gönül eşim' dediği Gülçin Karakaya Bodrum yolunda yakalandı! 'Bas gaza şoför'
İbo Show'da kendisinden 43 yaş küçük yardımcısı Gülçin Karakaya ile evlendiğini itiraf eden ve ardından, 'Bizimkisi gönül evliliği' diyen İbrahim Tatlıses önceki gün Bodrum yolunda görüntülendi. Dinlenme tesisinde aracından inen Gülçin Karakaya gazetecileri görünce hızla aracına döndü. Bu sırada İbrahim Tatlıses'in korumaları ile gazeteciler arasında gerginlik yaşandı, Tatlıses ise şoförüne 'Gaza bas' talimatı verdi. İşte o anlar...
İBRAHİM TATLISES GÜLÇİN KARAKAYA İLE EVLENDİ Mİ?
Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.