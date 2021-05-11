RAMAZAN İMSAKİYE
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İbrahim Tatlıses ile 'gönül eşim' dediği Gülçin Karakaya Bodrum yolunda yakalandı! 'Bas gaza şoför'

İbo Show'da kendisinden 43 yaş küçük yardımcısı Gülçin Karakaya ile evlendiğini itiraf eden ve ardından, 'Bizimkisi gönül evliliği' diyen İbrahim Tatlıses önceki gün Bodrum yolunda görüntülendi. Dinlenme tesisinde aracından inen Gülçin Karakaya gazetecileri görünce hızla aracına döndü. Bu sırada İbrahim Tatlıses'in korumaları ile gazeteciler arasında gerginlik yaşandı, Tatlıses ise şoförüne 'Gaza bas' talimatı verdi. İşte o anlar...

11.05.2021 09:53 - Son Güncelleme: 11.05.2021 09:53
İbrahim Tatlıses ile 'gönül eşim' dediği Gülçin Karakaya Bodrum yolunda yakalandı! 'Bas gaza şoför'

İbrahim Tatlıses ile 'gönül eşim' dediği Gülçin Karakaya Bodrum yolunda yakalandı! Magazin gündemine bomba gibi düşen itiraf geçtiğimiz cumartesi akşamı yayınlanan İbo Show programında İbrahim Tatlıses'in ta kendisinden geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses ile 'gönül eşim' dediği Gülçin Karakaya Bodrum yolunda yakalandı! 'Bas gaza şoför'

İBRAHİM TATLISES GÜLÇİN KARAKAYA İLE EVLENDİ Mİ?

Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.

İbrahim Tatlıses ile 'gönül eşim' dediği Gülçin Karakaya Bodrum yolunda yakalandı! 'Bas gaza şoför'

İtirafın ardından geri adım atan İbrahim Tatlıses, Karakaya ile resmi olarak nikâh masasına oturmadıklarını belitti.

İbrahim Tatlıses ile 'gönül eşim' dediği Gülçin Karakaya Bodrum yolunda yakalandı! 'Bas gaza şoför'

"BİZİMKİ GÖNÜL EVLİLİĞİ"

Tatlıses, "Resmi nikâh yok, bizimki gönül evliliği" dedi. Daha önce Adalet Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'la resmi olarak nikâh masasına oturan Tatlıses, "Gülçin Karakaya ile ilişkinizi resmiyete dökecek misiniz" sorusuna ise "Zaman ne gösterir bilinmez" yanıtını verdi.

İbrahim Tatlıses ile 'gönül eşim' dediği Gülçin Karakaya Bodrum yolunda yakalandı! 'Bas gaza şoför'

Gönül evliliği yaptığını duyuran Tatlıses, önceki gün sevgilisi ile Bodrum yolunda görüntülendi. Dinlenme tesisinde Gülçin Karakaya kahve almak için araçtan inince objektiflere takıldı.