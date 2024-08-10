İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasında ipler iyice gerildi! Tüm gerçekler ortaya çıktı: “Evimi bastı” Derya Tuna da işin içinde...

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak, önceki gün bir magazin programına bağlanarak babasıyla arasında geçenleri gözyaşları içerisinde anlattı. Tatlıses'in evlat ayrımcılığı yaptığını vurgulayan Çıtak'ın İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna ile ilgili söyledikleri dikkat çekti. Çıtak itiraflarıyla magazin gündemine bomba gibi düşerken İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi. "Dilan evimi bastı" diyen İbrahim Tatlıses bakın neler anlattı.
Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in izinden giderek şarkıcı oldu. Yıllar sonra babası tarafından kabul edilen Dilan Çıtak, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.
Kariyeriyle dikkat çeken Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla da zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.
Çıtak, geçen haftalarda ise sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Çıtak, çok konuşulan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli.