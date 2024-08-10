İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasında ipler iyice gerildi! Tüm gerçekler ortaya çıktı: “Evimi bastı” Derya Tuna da işin içinde...

Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses 'in izinden giderek şarkıcı oldu. Yıllar sonra babası tarafından kabul edilen Dilan Çıtak, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.

Kariyeriyle dikkat çeken Dilan Çıtak , babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla da zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.

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Çıtak, geçen haftalarda ise sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Çıtak, çok konuşulan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli.