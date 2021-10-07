İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna samimi görüntüler sergiledi! İdo Tatlıses’in düğünündeki o hallerini gören dönüp bir daha baktı
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna samimi görüntüler sergiledi! İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, nişanlısı Yasemin Şefkatli ile lüks bir otelde düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Düğünden görüntüler ise kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Paylaşılan görüntülerden birinde; Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in samimi halleri dikkat çekti. Samimi bir şekilde objektiflere yansıyan ikilinin o anları sosyal medyaya damga vurdu. İşte o görüntüler...
07.10.2021 23:25
- Son Güncelleme: 08.10.2021 00:15
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bu akşam lüks bir otelde düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.
Paylaşılan görüntülerden birinde; Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in samimi halleri dikkat çekti. Yıllar sonra aynı kareye giren ikilinin o anları sosyal medyaya damga vurdu.
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile samimi hallerinin gündem olmasının ardından ünlü şarkıcının eski eşleri merak konusu oldu.