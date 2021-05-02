İbrahim Tatlıses İbo Show’da bombayı patlattı! Sessiz sedasız nikah masasına oturmuş meğer Gülçin Karakaya ile…
İbrahim Tatlıses İbo Show'da bombayı patlattı! 9 yıl aradan sonra İbo Show ile ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses'ten flaş açıklama! İbo Show'un bu haftaki bölümünde Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar'ı konuk eden ünlü şarkıcı, evlilik itirafıyla programa damga vurdu. İbrahim Tatlıses, program sırasında kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıkladı. Beşinci evliliğini yapan Tatlıses'in mutluluğu ise yüzünden okundu. İşte detaylar…
02.05.2021 01:24
- Son Güncelleme: 02.05.2021 01:32
9 yıl aradan sonra İbo Show ile ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, bu haftaki programında Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar'ı ağırladı.
Ünlü şarkıcı, konuklardan Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine ise bir itirafta bulundu.
Bugüne kadar yaptığı evlilikleri sayan İbrahim Tatlıses, şu sözleriyle programa damga vurdu: "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim"
AİLE İÇİNDE BİR NİKAH
69 yaşındaki İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya'nın aile içinde kıyılan bir nikahla dünyaevine girdiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
İbrahim Tatlıses, adının Gülçin Karakaya ile aşk dedikodularına karışmasının ardından sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunmuştu.