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İbrahim Tatlıses İbo Show'a davet etmediği kızının evinde! Dilan Çıtak Tatlıses ilk kez paylaştı...

İbrahim Tatlıses İbo Show'a davet etmediği kızının evinde! Dilan Çıtak Tatlıses ilk kez paylaştı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak ile aralarındaki buzları eritti. Barışma sonrasında babasıyla kendi evinde bir araya gelen Dilan Çıtak Tatlıses Instagram o anlardan bir kareyi,' "Evime hoş geldiniz babacım" notuyla paylaştı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Levent Dörter ile Nişantaşı'nda görüntülenen ve ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Dilan Çıtak Tatlıses, İbo Show'a davet edilmemesi hakkında yöneltilen soruya verdiği yanıtla dikkat çekmişti. İbrahim Tatlıses'in kızıyla arasının açık olmasının nedeni ise ev paylaşımı..

27.01.2021 17:23 - Son Güncelleme: 27.01.2021 17:48
İbrahim Tatlıses İbo Show'a davet etmediği kızının evinde! Dilan Çıtak Tatlıses ilk kez paylaştı...

İbrahim Tatlıses İbo Show'a davet etmediği kızının evinde! Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile ilk kez Instagram'dan fotoğrafını paylaştı. Annesi Işıl Çıtak ve babası İbrahim Tatlıses olan Dilan Çıtak Tatlıses babasını evinde misafir etti.

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İbrahim Tatlıses İbo Show'a davet etmediği kızının evinde! Dilan Çıtak Tatlıses ilk kez paylaştı...

İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'ın kendi kızı olduğunu yıllar sonra kabul etmiş, genç şarkıcı da açtığı davayla 'Tatlıses' soyadını kullanmaya hak kazanmıştı.Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses, Kuşadası'ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıkladı. Tatlıses sözünü tuttu ve Dilan Çıtak dışında bütün çocuklarına ev verdi. Bu durum baba kız arasında kırgınlığa neden oldu.

İbrahim Tatlıses İbo Show'a davet etmediği kızının evinde! Dilan Çıtak Tatlıses ilk kez paylaştı...

Ev krizinden sonra baba kız aylar sonra bir araya geldi. İbo Show programı için İstanbul'da bulunan İbrahim Tatlıses kızını evinde ziyaret etti. Bu buluşmayı ölümsüzleştiren Dilan Çıtak paylaştığı fotoğrafın altına, 'Evime hoş geldiniz babacığım' mesajını düştü.

İbrahim Tatlıses İbo Show'a davet etmediği kızının evinde! Dilan Çıtak Tatlıses ilk kez paylaştı...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve sevgilisi Levent Dörter geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. İkili basın mensuplarının sorularına ayaküstü yanıt verdi.

İbrahim Tatlıses İbo Show'a davet etmediği kızının evinde! Dilan Çıtak Tatlıses ilk kez paylaştı...

Levent Dörter, masaj salonuyla ilgili, "Ful doluydu ve bir de dakikası 70 TL olmasına rağmen yer yoktu." dedi