İbrahim Tatlıses İbo Show'a davet etmediği kızının evinde! Dilan Çıtak Tatlıses ilk kez paylaştı...

İbrahim Tatlıses İbo Show'a davet etmediği kızının evinde! Dilan Çıtak Tatlıses ilk kez paylaştı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak ile aralarındaki buzları eritti. Barışma sonrasında babasıyla kendi evinde bir araya gelen Dilan Çıtak Tatlıses Instagram o anlardan bir kareyi,' "Evime hoş geldiniz babacım" notuyla paylaştı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Levent Dörter ile Nişantaşı'nda görüntülenen ve ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Dilan Çıtak Tatlıses, İbo Show'a davet edilmemesi hakkında yöneltilen soruya verdiği yanıtla dikkat çekmişti. İbrahim Tatlıses'in kızıyla arasının açık olmasının nedeni ise ev paylaşımı..

27.01.2021 17:23 - Son Güncelleme: 27.01.2021 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





