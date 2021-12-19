İbrahim Tatlıses 'Hülya Avşar canımı istesin veririm' dedi yıllar sonra onun için söyledi! Öpüşme sahnesi itirafıyla günlerce konuşulmuştu
İbrahim Tatlıses 'Hülya Avşar canımı istesin veririm' dedi yıllar sonra onun için söyledi! Aradan geçen 12 yıl sonra ilk defa bir gazinoda sahne alan Tatlıses konseri için mekanın oturma kapasitesini yüzde 25 artırıldı, gecenin rezervasyonları günler öncesinden doldu. Ünlü şarkıcının gecesine, Hülya Avşar hakkındaki sözleri damga vurdu. Yaşananların ardından bir dönem usta sanatçı ile aşk yaşadığı iddia edilen Hülya Avşar'ın,"Mavi Mavi" filminde İbrahim Tatlıses'le olan öpüşme sahnesiyle ilgili geçtiğimiz aylarda bulunduğu itiraf akıllara geldi.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra 17 Aralık'ta gazino sahnesine büyük bir dönüş yaptı. Tatlıses, önceki akşam İstanbul'daki Günay Restaurant'da sahneye çıktı. Günler öncesinden rezervasyonları dolan İbrahim Tatlıses konseri için mekanın oturma kapasitesini yüzde 25 artırarak konuklar ağırlandı.
Tatlıses, gecede 2 saat sahnede kaldı. Tatlıses, konser sırasında yakın arkadaşı Hülya Avşar için övgü dolu sözler söyledi. Ünlü şarkıcı, "Hülya, canımı istesin canımı veririm, onun mavi gözleri için seslendiriyorum" diyerek 'Mavi Mavi' şarkısını seslendirdi.
Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses'in öpüşme sahnesiyle ilgili kimsenin bilmediği gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Bir dönem aşk yaşadıkları iddia edilen İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar'ın Mavi Mavi filmineki öpüşme sahnesiyle ilgili Avşar kızı geçtiğimiz aylarda bakın neler söyledi.
Uzun bir sürenin ardından yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, konuk olduğu programda geçmişine dair açıklamalarıyla dikkat çekti. Hasan Can Kaya, Avşar kızına en güzel yaşını ve ilişki kriterlerini sordu.