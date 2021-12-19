İbrahim Tatlıses ’Hülya Avşar canımı istesin veririm’ dedi yıllar sonra onun için söyledi! Öpüşme sahnesi itirafıyla günlerce konuşulmuştu

Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses'in öpüşme sahnesiyle ilgili kimsenin bilmediği gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Bir dönem aşk yaşadıkları iddia edilen İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar'ın Mavi Mavi filmineki öpüşme sahnesiyle ilgili Avşar kızı geçtiğimiz aylarda bakın neler söyledi.