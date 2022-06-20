İbrahim Tatlıses eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'i canlı yayında fena ifşa etti! Babası canıyla uğraşırken o kasadan para çalmış
İbrahim Tatlıses eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'e canlı yayında verdi veriştirdi. Bir magazin programına telefonla bağlanan Tatlıses, açtı ağzını yumdu gözünü. Eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında şaşkına çeviren açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses, Babalar Günü paylaşımında "Baba candır babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır." mesajıyla dikkat çekmişti. Bugün gelen İbrahim Tatlıses'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.
İbrahim Tatlıses eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'i canlı yayında fena ifşa etti! Babası canıyla uğraşırken o kasadan para çalmış...
Bir süredir oğlu Ahmet Tatlıses ile arası açık olan İbrahim Tatlıses dün sosyal medya hesabından 'Baba candır babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır.' mesajını paylaştı. Sitem dolu mesaja Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara'dan 'Bugün Babalar Günü'ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun; Anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin! Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapma-dan sevgisini kuruşunu pay edenlerin… 'Namus davası' diye annesine, kızına, karısına hayatı zindan etmeyenlerin! Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlananların. Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların. Kendisinin olmasa da, baba şefkatiyle evladıymış gibi evlat büyütenlerin. Bugün Babalar Günü'ymüş… Hangi Babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan… Babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve… Baba gibi annelerin günü kutlu olsun' cevabı geldi.
"45 senedir ayrılmışım 45 senedir maaş ödüyorum. Bir maaş ödemesem şirketi karıştırıyorlar.
Oğluna yedi dükkân verdim, hepsini batırmış neyin helalliği. Benim hiçbir evladım mağdur olmamıştır, hiçbir evladımı mağdur etmedim. Ben hiçbir kadını mağdur etmem Perihan Savaş da olmak üzere. Ben Adalet hanımdan 45 senedir ayrıyım bir tek dini nikahımız düşmemiştir. O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o 7 tane dükkân verdim."
İBRAHİM TATLISES'İN İLK EŞİ ADALET...
"En güzel dükkanları batırdı, istediği her yeri verdim. Benden ne istedilerse verdim daha ne yapayım. Varımı yoğumu veriyorum, yine kurtulamıyorum. 70 yaşında adam sahneye çıkıyorum. Ne zaman çıktım, para kazanmaya başladım yine başladılar… Canıma yetti artık. Sağlığımla mı uğraşayım onlarla mı, uğraşayım ne yapayım artık. Merhamet edin bana biraz…Hiçbir çocuğumu ihmal etmem. Bir tek en büyüğü hariç… Bir insana yedi dükkân verirsin yedisi de batar mı?
Onun ismini bile duymak istemiyorum. Bodrum'dan çıktım geliyorum bana çok ağır laflar etti. Onları şimdi söylemeyeceğim."