İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yine imaj değiştirdi! 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in son hali...
Geçtiğimiz ay yeni imajıyla gündeme bomba gibi düşen İbrahim Tatlıses, eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi. Dokuz yıl aranın ardından İbo Show ile ekranlara dönüş yapan usta sanatçı, saç renginin koyu olmasıyla dikkat çekmiş ve çok konuşulmuştu. "Boya saçımda fazla kaldı" açıklamasının ardından ikinci kez görünümünde değişikliğe giden İbrahim Tatlıses son haliyle yine adından söz ettirmeyi başardı. İşte 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in 1 ay içerisinde uğradığı değişim...
"HEPSİ UYDURMA"
Geçtiğimiz Şubat ayında saç ve bıyığını siyaha boyatan Tatlıses, estetik iddialarıyla ilgili, "Ne botoks, ne saç ektirme. Hepsi uydurma. Ben şimdiye kadar neysem yine oyum. Merak etmeyin; İbo sizin İbo'nuz, değişmez. Saçımın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur" ifadelerini kullanan Tatlıses, imaj yeniledi.