İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yine imaj değiştirdi! 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in son hali...

"HEPSİ UYDURMA"

Geçtiğimiz Şubat ayında saç ve bıyığını siyaha boyatan Tatlıses, estetik iddialarıyla ilgili, "Ne botoks, ne saç ektirme. Hepsi uydurma. Ben şimdiye kadar neysem yine oyum. Merak etmeyin; İbo sizin İbo'nuz, değişmez. Saçımın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur" ifadelerini kullanan Tatlıses, imaj yeniledi.