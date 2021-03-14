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İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yine imaj değiştirdi! 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in son hali...

Geçtiğimiz ay yeni imajıyla gündeme bomba gibi düşen İbrahim Tatlıses, eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi. Dokuz yıl aranın ardından İbo Show ile ekranlara dönüş yapan usta sanatçı, saç renginin koyu olmasıyla dikkat çekmiş ve çok konuşulmuştu. "Boya saçımda fazla kaldı" açıklamasının ardından ikinci kez görünümünde değişikliğe giden İbrahim Tatlıses son haliyle yine adından söz ettirmeyi başardı. İşte 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in 1 ay içerisinde uğradığı değişim...

14.03.2021 13:16 - Son Güncelleme: 14.03.2021 13:43
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yine imaj değiştirdi! 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in son hali...

İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yine imaj değiştirdi! İbo Show ile ekranlara dönen usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in 13 Mart gecesi konukları Berkay Şahin, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan oldu.

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İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yine imaj değiştirdi! 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in son hali...

Saç rengindeki değişiklik ile dikkat çeken İbrahim Tatlıses, son haliyle yine gündem oldu.

İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yine imaj değiştirdi! 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in son hali...

"HEPSİ UYDURMA"
Geçtiğimiz Şubat ayında saç ve bıyığını siyaha boyatan Tatlıses, estetik iddialarıyla ilgili, "Ne botoks, ne saç ektirme. Hepsi uydurma. Ben şimdiye kadar neysem yine oyum. Merak etmeyin; İbo sizin İbo'nuz, değişmez. Saçımın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur" ifadelerini kullanan Tatlıses, imaj yeniledi.

İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yine imaj değiştirdi! 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in son hali...

SAÇLARINI VE BIYIKLARINI BEYAZA BOYATTI
Yeni imajı ve saç rengi yüzünden sosyal medyanın diline düşen İbrahim Tatlıses, tekrar imaj değişikliğine gitti. Koyu siyah saçlarını ve bıyıklarını beyaza boyatan Tatlıses'in eleştirilen halinden eser kalmadığı görüldü.

İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yine imaj değiştirdi! 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in son hali...

Tatlıses'i görenler, 'O eski halinden eser yok şimdi' diyor...