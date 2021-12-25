İbrahim Tatlıses çelenk göndermişti! Zekeriya Ünlü’nün oğlu bakın kim çıktı! Baba-oğlun benzerliği dikkat çekti

Lisesinden sonra Kazancı Bedih, Tenekeci Mahmut Güzelgöz gibi ustalardan ders alan ve kariyerindeki asıl sıçrayışı 'Bu Adam Benim Babam' albümüyle yaşayan Zekeriya Ünlü, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmasının ardından gündem oldu.