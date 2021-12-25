İbrahim Tatlıses çelenk göndermişti! Zekeriya Ünlü’nün oğlu bakın kim çıktı! Baba-oğlun benzerliği dikkat çekti
İbrahim Tatlıses çelenk göndermişti! Sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında yer alan Zekeriya Ünlü'nün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 'Bu Adam Benim Babam' albümüyle büyük bir çıkış yapan Ünlü'nün özellikle ailesi merak konusu oldu. Şanlıurfa doğumlu olan sanatçının Eylül ayında evlenen oğlunu görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Zekeriya Ünlü'nün, Berdan Mardini, Mete Can, Halil Altıngöz, Levent Canses gibi isimlerin sahne aldığı görkemli bir düğünle dünyaevine giren oğluyla benzerliği ise çok konuşuldu. İşte Zekeriya Ünlü'nün oğlu...
25.12.2021 20:40
- Son Güncelleme: 25.12.2021 20:40
Lisesinden sonra Kazancı Bedih, Tenekeci Mahmut Güzelgöz gibi ustalardan ders alan ve kariyerindeki asıl sıçrayışı 'Bu Adam Benim Babam' albümüyle yaşayan Zekeriya Ünlü, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmasının ardından gündem oldu.
Zekeriya Ünlü'nün, İbrahim Tatlıses'in de çelenk gönderen isimlerin arasında yer aldığı görkemli bir düğünle dünyaevine giren oğluyla benzerliği ise çok konuşuldu.