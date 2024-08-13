İbrahim Tatlıses canlı yayında sinir krizi geçirdi! Kızı Dilan Çıtak’ın annesine sert çıktı: “Beni bu kadınla muhatap etmeyin”

İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak'ın arasındaki tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Baba-kız eteğindeki taşları milyonların önünde dökerken Derya Tuna'nın ardından tartışmaya Dilan Çıtak'ın annesi de dahil oldu. 'İmparator' lakaplı Tatlıses "Bana Tatlıses soyadını zorla aldırdılar" diyen kızına göndermede bulunduğu bir paylaşım yaptı. Son olarak canlı yayında sinir krizi geçiren Tatlıses, kızının annesi Işıl Çıtak'la sert bir tartışma yaşadı. İşte detaylar...