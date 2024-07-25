İbrahim Tatlıses ameliyattan çıkınca ilk isteği o oldu! Doktoru konuştu: Karşımızda adeta iki azrail vardı...

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Yaklaşık 2,5 saat süren bir ameliyatın ardından taburcu edilen usta sanatçı, silahlı saldırı ve trafik kazasının ardından bir kez daha azraile çalım atarken, ameliyatı gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat günü yaşananları anlattı.