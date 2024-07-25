İbrahim Tatlıses ameliyattan çıkınca ilk isteği o oldu! Doktoru konuştu: Karşımızda adeta iki azrail vardı...

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kalbinden bir ameliyat geçirmişti. Ameliyat sürecinin ardından hızlı bir şekilde toparlanan Tatlises'in ameliyatını gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, ameliyat sonrası yaşananları anlattı. Yazıcıoğlu, "Ameliyattan 4 saat sonra odasına gittiğimde İbrahim Bey'i lahmacun yerken buldum." sözleriyle şaşkınlık yarattı.
Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'ten hayranlarını korkutan haber gelmişti. Harbiye konserinde gözyaşları içinde ameliyat olacağını açıklayan İbrahim Tatlıses, kalbinden bir opeasyon geçirdi.
Yaklaşık 2,5 saat süren bir ameliyatın ardından taburcu edilen usta sanatçı, silahlı saldırı ve trafik kazasının ardından bir kez daha azraile çalım atarken, ameliyatı gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat günü yaşananları anlattı.
İKİ AZRAİL VARDI
Günaydın'a konuşan Yazıcıoğlu, ''Zor bir operasyondu, iki damar da tıkalıydı. Adeta karşımızda iki Azrail vardı'' dedi.