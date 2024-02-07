İbrahim Tatlıses “Ameliyat iyi geçti” demişti! İdo Tatlıses’in oğlunun sağlık durumunda yeni gelişme! Yasemin Şefkatli duyurdu

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin Şefkatli, geçen günlerde İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını verdiği ikizlerini dünyaya getirdi. Ancak doğumdan kısa bir süre sonra İbrahim Tatlıses, torunu İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğunu açıkladı. Takipçilerinden dua isteyen Tatlıses, daha sonra ise "Ameliyat iyi geçti" diyerek müjdeyi duyurdu. Şefkatli, İbrahim Ayel'in sağlık durumundaki yeni gelişmeyi paylaştı. İşte detaylar...