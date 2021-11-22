İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızı İrem babasının kopyası oldu görenler yorum yağmuruna tuttu: 'Boyu posu aynı babası'
İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızı İrem babasının kopyası oldu, görenler yorum yağmuruna tuttu... 2005 yılında evlenen ve 2018 yılında boşanan İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in 17 yaşında bir kızı, 12 yaşında Ömer isminde bir de oğulları var. Annesinin boyunu geçen İrem Kutluay'ın babasına benzerliği dikkatlerden kaçmıyor. İşte başta Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın çocukları olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...
22.11.2021 15:21
- Son Güncelleme: 22.11.2021 15:26
'BOYU POSU AYNI BABASI'
İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızı İrem babasının kopyası oldu, görenler yorum yağmuruna tuttu.
İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları genç kız oldu. Annesinin boyunu geçen 15 yaşındaki İrem Kutluay, güzelliği ile dikkat çekiyor.
2005 yılında evlenip, 2018 yılında boşanan Kutluay ve Şener'in bir de 12 yaşında Ömer isminde oğulları var. İşte başta İbrahim Kutluay ile Demet Şener olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlü çocukları...